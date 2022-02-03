UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, - ОБСЕ

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 193 нарушения режима прекращения огня. Больше всего обстрелов и взрывов было в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 2 февраля.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли рядом с участком разведения в районе н. п Золотое в районе н. п. Раевка.

В Раевке наблюдатели слышали 35 выстрелов из стрелкового оружия. В оккупированном Первомайске и н. п. Березовское слышали взрывы. А в н.п. Калиново-Борщеватое были слышны и взрывы, и выстрелы.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районах Широкино, Авдеевки, н. п. Гранитное.

В районе Широкино слышали взрывы боеприпасов и взрывы неизвестного происхождения. В районе Авдеевке были слышны выстрелы крупнокалиберных пулеметов. В Ясиноватой, Петровском, которые неподконтрольны украинскому правительству, слышали многочисленные очереди из стрелкового оружия. В районе Гранитного наблюдатели слышали 7 выстрелов.

Напомним, что в прошлый раз на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали боолее 300 нарушений. Наиболее напряженной была ситуация в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕДонбасс