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Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 350 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за два дня

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Вторник 01 февраля 2022 06:27
Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 350 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за два дня Фото: наблюдатели ОБСЕ насчитали более 350 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за два дня (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Анна Полисученко

В период с вечера 28 по вечера 30 января на Донбассе Миссия ОБСЕ зафиксировала 356 нарушений режима прекращения огня. Было зафиксировано 213 нарушений "тишины" в Донецкой области и 143 - в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 46 взрывов (8 взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах юго-восточнее Чермалика, а также к северу и северо-северо-востоку от Широкино.

В этот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 1 взрыв в воздухе, 18 выстрелов с последующими разрывами боеприпасов, а также 47 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого, а также восточнее участка разведения в районе Станицы Луганской.

Ранее мы писали, что Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в оккупированной Горловке.

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