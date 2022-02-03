На Донбасі за добу зафіксовано майже 200 порушень, - ОБСЄ

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 118 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 20 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися поруч з ділянкою розведення в районі н. п Золоте в районі н. п. Раївка.

У Раївці спостерігачі чули 35 пострілів зі стрілецької зброї. В окупованому Первомайську та н.п. Березівське чули вибухи. А в н.п. Калиново-Борщувате були чутні й вибухи, і постріли.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 3 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах Широкиного, Авдіївки, н.п. Гранітне.

В районі Широкіно чули вибухи боєприпасів і вибухи невідомого походження. В районі Авдіївці були чутні постріли великокаліберних кулеметів. У Ясинуватій, Петровському, які непідконтрольні українському уряду, чули численні черги зі стрілецької зброї. У районі Гранітного спостерігачі чули 7 пострілів.