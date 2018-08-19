На Донбассе за сутки зафиксировано 2 пролета беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Протяжении прошлых суток ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил была напряженной, но оставалась полностью контролируемой. Российские оккупационные войска продолжали прицельные обстрелы позиций Об'объединенных сил. В основном применялись гранатометы разных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вместе с тем, отмечено четыре случая применения минометов калибров 82 и 120 мм. Всего за минувшие сутки, 18 августа, противник 43 раза открывал огонь по нашим позициям. На Луганском направлении противник открывал огонь в сторону позиций Об'объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка и Новотошківське. Враг открывал огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано также применение вооружения БМП. Наряду с этим, оккупанты обстреляли защитников Крымского с міномету калибром 120 мм, а возле Кряковки зафиксировано разрывы мин калибром 82 мм. Потерь среди личного состава Об'объединенных сил на этом направлении нет. На Попаснянском направлении ситуация имела признаки обострения. Так, за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Об'объединенных сил в районе Золотого, Попасной и Новоалександровки. При этом наибольшего обострения ситуация приобрела на подступах к населенному пункту Золотое-4, где подразделения Об'объединенных сил недавно оборудовали полосу обеспечения. С 8 часов утра под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Об'объединенные силы с одной из позиций, что на Первомайском направлении. Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой. Уже через несколько минут, умелыми действиями командира роты Александра Шапталы, по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Оккупанты начали отступать. К сожалению, в ходе боя с российскими оккупантами командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой получил смертельное ранение. Еще один его собрат был ранен. Военнослужащие, смело и решительно действовали в ходе боя представлены к государственным наградам. Василия Крищука посмертно. Минувшие сутки на Світлодарському направлении прошла тихо. Здесь не зафиксировано ни одного обстрела со стороны противника. Подразделения, которые обороняются усилили меры разведки и продолжают укреплять занимаемые позиции. На Горловском направлении враг вел огонь из автоматических гранатометов по позициям Об'объединенных сил в районе Южного. Обстрел был не прицельным и непродолжительным и носило провокационный характер. Потерь среди украинских военнослужащих на этом направлении нет. На Донецком направлении враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим укреплениям у Мар'їнки, Авдеевки, Верхньоторецького и Новотроицкого. Наряду с этим, враг активно применял минометы калибром 82 мм. Разрывы мин зафиксировали защитники Авдеевки и Верхньоторецького. Поздно вечером противник снова открыл огонь по защитникам Авдеевки. Дежурные огневые средства принимали меры по прекращению огня противника. Во время боя, к сожалению, погиб командир пулеметного отделения Владимир Бондаренко. Сосредоточенный огонь с применением автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов также велся по позициям Об'объединенных сил в районе населенного пункта Новотроицкое. Учитывая опасность для личного состава подразделение обороняющегося адекватно реагировал на действия противника. В ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил легкое ранение. Напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись позиции О'объединенных сил возле Чермалика, Лебединского, Гнутового, Водяного, Павлополя и Широкиного. Потерь среди личного состава Об'объединенных сил не допущено. Во всех случаях применялись меры по принуждение противника к прекращению огня. Противник продолжает вести воздушную разведку наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано 2 случая применения противником беспилотных летательных аппаратов. Их идентифицировано как «Орлан-10» российского производства. Вражеские беспилотники осуществляли пролет по непідконтрольній территории и сопровождались силами и средствами радиоэлектронной борьбы. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкине. Тяжелое вооружение не применялось Потерь этой эпохи в Об'объединенных силах нет. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой. Сохраняется напряженной ситуация на Луганском и Мариупольском направлениях. Удалось снизить активность оккупантов на Світлодарському направлении. Имела признаки обострения ситуация на Попаснянском направлении, где противник безуспешно пытался вытеснить подразделения Об'объединенных сил с недавно оборудованной полосы обеспечения. Количество обстрелов позиций Об'объединенных сил осталась на прошлом уровне. Отмечено не значительное применение оккупантами тяжелого вооружения. Вместе с тем увеличено также количество боеприпасов к минометам, выпущенные по нашим позициям. Остается достаточно высокой интенсивность применения гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих Об'объединенных сил погибли и двое получили ранения. Подразделения Об'объединенных сил продолжают выполнение задач в боевом режиме. Усилено ведение всех видов разведки. Осуществляются меры по безопасности. Подразделения, которые обороняются надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Создано эффективную систему огня и инженерных заграждений. Еще раз подчеркиваем, что Об'объединенные силы полностью придерживаются взятых мирных обязательств. Вместе с тем и в дальнейшем будут принимать решительные меры по сохранению жизни и здоровья'я военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По уточненным данным разведки двух оккупантов уничтожено, шесть получили ранения различной степени. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Командование Об'объединенных сил проводит мероприятия по выявлению боеприпасов, оружия, наркотических веществ на территории Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки правоохранителями со склада Об'объединенных сил было изъято 3 запалы УЗРГМ, 1 корпус гранаты Ф-1, 2 корпуса гранаты РГД-5, 1 гранатомет РПГ-22, 189 патронов калибра 7,62 мм, 2 мл. опия. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 20 тысяч человек и около 3 тысяч транспортных средств. 32 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. В частности, вчера пограничные наряды и сотрудники ДФС со склада Об'объединенных сил на контрольных пунктах выезда-выезда обнаруживали и изымали автозапчасти, сигареты, духи и одежду, которую граждане Украины пытались провезти с признаками контрабанды. Общая сумма оценки товара составляет более 3,5 тысячи гривен. Подразделениями гражданско-военного сотрудничества в течение прошедших суток обеспечено аварийно спасательные работы на линии столкновения и в районе Донецкой фильтровальной станции. Доставили гуманитарную помощь мирным жителям прифронтовых населенных пунктов. Обеспечена работа передвижных медицинских пунктов в районе боевых действий для оказания помощи местным жителям. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС капитан Виктория Данильчук