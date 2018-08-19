На Донбасі за добу зафіксовано 2 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Російські окупаційні війська продовжували прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил. В основному застосовувалися гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Разом з тим, відмічено чотири випадки застосування мінометів калібрів 82 та 120 мм. Всього за минулу добу, 18 серпня, противник 43 рази відкривав вогонь по наших позиціях. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь у бік позицій Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Кряківка та Новотошківське. Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зафіксовано також застосування озброєння БМП. Поряд із цим, окупанти обстріляли захисників Кримського із міномету калібром 120 мм, а біля Кряківки зафіксовано розриви мін калібром 82 мм. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил на цьому напрямку немає. На Попаснянському напрямку ситуація мала ознаки до загострення. Так, протягом минулої доби окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Золотого, Попасної та Новоолександрівки. При цьому найбільшого загострення ситуація набула на підступах до населеного пункту Золоте-4, де підрозділи Об'єднаних сил нещодавно обладнали смугу забезпечення. З 8-ї години ранку під прикриттям вогню з автоматичних гранатометів група противника у складі 8-10 чоловік намагалася витіснити Об'єднані сили з однієї з позицій, що на Первомайському напрямку. Василь Крищук та його спостережний пост першими виявили противника та вступили в бій. Вже за декілька хвилин, вмілими діями командира роти Олександра Шаптали, по ворогу був відкритий зосереджений вогонь, а його вогневі засоби були подавлені. Окупанти почали відступати. Нажаль у ході бою з російськими окупантами командир спостережного поста Василь Крищук, який першим вступив у бій отримав смертельне поранення. Ще один його побратим був поранений. Військовослужбовці, що сміливо та рішуче діяли в ході бою представлені до державних нагород. Василя Крищука посмертно. Минула доба на Світлодарському напрямку пройшла тихо. Тут не зафіксовано жодного обстрілу з боку противника. Підрозділи, які обороняються посилили заходи розвідки та продовжують укріплювати займані позиції. На Горлівському напрямку ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів по позиціях Об'єднаних сил у районі Південного. Обстріл був не прицільним та нетривалим і носив провокативний характер. Втрат серед українських військовослужбовців на цьому напрямку немає. На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших укріпленнях біля Мар'їнки, Авдіївки, Верхньоторецького та Новотроїцького. Поряд із цим, ворог активно застосовував міномети калібром 82 мм. Розриви мін зафіксували захисники Авдіївки та Верхньоторецького. Пізно ввечері противник знову відкрив вогонь по захисниках Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, нажаль, загинув командир кулеметного відділення Володимир Бондаренко. Зосереджений вогонь із застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів також вівся по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотроїцьке. Враховуючи небезпеку для особового складу підрозділ, що обороняється адекватно реагував на дії противника. В ході бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав легке поранення. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали позиції Об'єднаних сил біля Чермалика, Лебединського, Гнутового, Водяного, Павлополя та Широкиного. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. У всіх випадках застосовувалися заходи щодо примушення противника до припинення вогню. Противник продовжує вести повітряну розвідку наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 2 випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів. Їх ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Ворожі безпілотники здійснювали проліт по непідконтрольній території та супроводжувалися силами та засобами радіоелектронної боротьби. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося Втрат цієї доби в Об'єднаних силах немає. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Зберігається напруженою ситуація на Луганському та Маріупольському напрямках. Вдалося знизити активність окупантів на Світлодарському напрямку. Мала ознаки до загострення ситуація на Попаснянському напрямку, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи Об'єднаних сил з нещодавно обладнаної смуги забезпечення. Кількість обстрілів позицій Об'єднаних сил залишилася на минулому рівні. Відмічено не значне застосування окупантами важкого озброєння. Разом з тим збільшено також кількість боєприпасів до мінометів, які випущені по наших позиціях. Залишається доволі високою інтенсивність застосування гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під час ведення бойових дій упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконання завдань в бойовому режимі. Посилено ведення усіх видів розвідки. Здійснюються заходи з безпеки. Підрозділи, які обороняються надійно утримують займані рубежі та позиції. Створено ефективну систему вогню та інженерних загороджень. Ще раз наголошуємо, що Об'єднані сили повністю дотримуються взятих мирних зобов’язань. Разом з тим й надалі будуть вживати рішучих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. За уточненими даними розвідки двох окупантів знищено, шість отримали поранення різного ступеню. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Командування Об'єднаних сил проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин на території Донецької та Луганської областей. За минулу добу правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил було вилучено 3 запали УЗРГМ, 1 корпус гранати Ф-1, 2 корпуси гранати РГД-5, 1 гранатомет РПГ-22, 189 набоїв калібру 7,62 мм, 2 мл. опію. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 20 тисяч осіб та близько 3 тисяч транспортних засобів. 32 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Зокрема, вчора прикордонні наряди та працівники ДФС зі складу Об'єднаних сил на контрольних пунктах виїзду-виїзду виявляли та вилучали автозапчастини, сигарети, парфуми та одяг, який громадяни України намагалися провезти з ознаками контрабанди. Загальна сума оцінки товару становить понад 3,5 тисячі гривень. Підрозділами цивільно-військового співробітництва протягом минулої доби забезпечено аварійно рятувальні роботи на лінії зіткнення та в районі Донецької фільтрувальної станції. Доставлено гуманітарну допомогу мирним жителям прифронтових населених пунктів. Забезпечено роботу пересувних медичних пунктів у районі бойових дій для надання допомоги місцевим мешканцям. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС капітан Вікторія Данильчук