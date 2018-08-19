В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

За сутки боевики 43 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, погибли двое военных, еще двое ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, за сутки боевики 43 раза обстреливали силы ООС, украинские военные открывали огонь в ответ.

"Вследствие российской вооруженной агрессии вчера Украина потеряла сразу двух героев. Утром и вечером 18 августа, во время боевых действий по обороне Украины, погибли двое наших военнослужащих из состава объединенных сил, 1988 и 1997 годов рождения", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, вчера двое военных получили ранения разных степеней.

Также Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12:00 19 августа на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее о двух погибших и двух раненых военных на Донбассе сообщали в штабе ООС.