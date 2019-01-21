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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 07:35
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 20 января один оккупант уничтожен, двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции обстреляли: четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь; дважды - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе Гнутово; из ПТРК, гранатометов - возле Каменки.

Кроме того, боевики дважды обстреливали из минометов калибра 82 мм и гранатометов в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи Водяного; из гранатометов различных систем - возле Широкино и Красногоровки.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный и дважды из гранатометов различных систем - в районе поселка Крымское", - также говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен, двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, за минувшие сутки, 19 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 32 тыс. человек.

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Темы: Новости ООС
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