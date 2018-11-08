На Донбассе за сутки ранены трое военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, трое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Павлополь, Луганское, Станица Луганская, Вольный, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Гнутово и Лебединское.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов ликвидированы и еще трое ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял позиции вблизи Крымского, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах в "Л/ДНР". В посольстве также отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.

Отметим, президент Петр Порошенко ожидает, что "выборы" на Донбассе запустят введение новых санкций против РФ.