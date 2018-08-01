Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской, - ООС

Потерь на Донбассе среди украинских военных нет

Боевики на Донбассе в районе проведения операции Ообъединенных сил (ООС) в среду, 1 августа, сорвали разведение сил и средств возле Станицы Луганской. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В частности, боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских войск. Таким образом решение Трехсторонней контактной группы по выполнению разведения сторон было сорвано.

"На протяжении текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", - добавили в пресс-центре.

Отметили, что прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали в сторону позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Марьинка.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - указано в сообщении.

Напомним, в среду, 1 августа, украинские военные отметили, что передали международным организациям факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.