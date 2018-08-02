На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Бойовики за добу здійснили 21 обстріл позицій сил ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 1 серпня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, трьох військових поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного", - йдеться в поідомленні.

Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил, організовано його пошуки.

Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкиного.

За даними розвідки, 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранення.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил в середу, 1 серпня, зірвали розведення сил та засобів біля Станиці Луганської.