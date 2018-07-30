На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных, - ООС

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 30 июля, с 08:00 до 18:00 трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь, кроме этого, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета", - сообщают в ООС.

Потери среди боевиков уточняются.

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Напомним, на Донбассе 29 июля 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.