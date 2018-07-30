На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных, - ООС

Новости Происшествия 30.07.2018 - 19:11
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 30 июля, с 08:00 до 18:00 трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь, кроме этого, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета", - сообщают в ООС.

Потери среди боевиков уточняются.

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных, - ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, на Донбассе 29 июля 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.

Силы ООС повышают готовность к отражению нападения с Азовского побережья На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС
Темы: Новости ООС    Теги:  обстрел,  раненые,  перемирие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС