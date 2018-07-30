На Донбасі за добу поранені троє українських військових, - ООС

Новини Надзвичайні події 30.07.2018 - 19:11
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 10 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 30 липня, з 08:00 до 18:00  троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ООС. 

Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль, окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету", - повідомляють у ООС.

Втрати серед бойовиків уточнюються.

На Донбасі за добу поранені троє українських військових, - ООС

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 29 липня від 7:00 до 18:00 бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

28 липня у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено.

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Темы: Новини ООС    Теги:  обстрел,  раненые,  перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС