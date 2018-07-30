На Донбасі за добу поранені троє українських військових, - ООС

Бойовики за добу 10 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 30 липня, з 08:00 до 18:00 троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль, окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету", - повідомляють у ООС.

Втрати серед бойовиків уточнюються.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 29 липня від 7:00 до 18:00 бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

28 липня у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено.