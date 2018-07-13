На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Боевики 24 раза нарушили "хлебное перемирие" в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска за минувшие сутки, 12 июля, 24 раза нарушали режим прекращения огня, причем дважды - из тяжелого вооружения, ранены трое украинских военных. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

На луганском и горловском направлениях было спокойно, на попаснянском и светлодарском - враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Троицкого и Новолуганского, на донецком - позиции ОС в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

"На мариупольском направлении за прошедшие сутки снова было жарко. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик", - говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что впервые за шесть дней боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, выпустив по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

По данным разведки, двое боевиков были уничтожены, трое ранены.

Напомним, 11 июля в результате обстрела боевиками Красногоровки (Донецкая область) из стрелкового оружия был ранен местный житель.