На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Бойовики 24 рази порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська за минулу добу, 12 липня, 24 рази порушували режим припинення вогню, причому двічі - із важкого озброєння, поранено трьох українських військових. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

На луганському та горлівському напрямках було спокійно, на попаснянському та світлодарському - ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Троїцького та Новолуганського, на донецькому - позиції ОC у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

"На маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик", - йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що вперше за шість днів бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети, випустивши по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

За уточненими даними розвідки, двох бойовиків знищено та трьох поранено.

Нагадаємо, 11 липня внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки (Донецька область) зі стрілецької зброї було поранено місцевого жителя.