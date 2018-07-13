На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
Бойовики 24 рази порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС
У районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська за минулу добу, 12 липня, 24 рази порушували режим припинення вогню, причому двічі - із важкого озброєння, поранено трьох українських військових. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.
На луганському та горлівському напрямках було спокійно, на попаснянському та світлодарському - ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Троїцького та Новолуганського, на донецькому - позиції ОC у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.
"На маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик", - йдеться у повідомленні.
У штабі також додали, що вперше за шість днів бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети, випустивши по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.
За уточненими даними розвідки, двох бойовиків знищено та трьох поранено.
Ранкове зведення на 07:00 13 липня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 12 липня, обстановка в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 12 липня 2018 р.
Нагадаємо, 11 липня внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки (Донецька область) зі стрілецької зброї було поранено місцевого жителя.