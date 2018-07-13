На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 07:33
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики 24 рази порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська за минулу добу, 12 липня, 24 рази порушували режим припинення вогню, причому двічі - із важкого озброєння, поранено трьох українських військових. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

На луганському та горлівському напрямках було спокійно, на попаснянському та світлодарському - ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Троїцького та Новолуганського, на донецькому - позиції ОC у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

"На маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик", - йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що вперше за шість днів бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети, випустивши по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

За уточненими даними розвідки, двох бойовиків знищено та трьох поранено.

 

Ранкове зведення на 07:00 13 липня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 12 липня, обстановка в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, 11 липня внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки (Донецька область) зі стрілецької зброї було поранено місцевого жителя

Біля Маріуполя затримали 4 підозрюваних у співпраці з "ДНР" У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового
Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  обстрел,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС