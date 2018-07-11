Боевики обстреляли Красногоровку из стрелкового оружия, ранен гражданский

Новости Происшествия 11.07.2018 - 11:53
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)

Обстрел велся со стороны Старомихайловки

Боевики обстреляли Красногоровку (Донецкая область) из стрелкового оружия, в результате вооруженной провокации был ранен местный житель. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают обстреливать силы ООС вопреки минским договоренностям. В частности, вчера утром, 10 июля 2018 года, из стрелкового оружия боевики обстреляли Красногоровку, вследствие чего гражданский получил огнестрельное ранение ноги. На момент обстрела мужчина находился во дворе своего дома по ул. Чайковского, 6, а обстрел велся со стороны Старомихайловки.

Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово.

Боевики обстреляли Красногоровку из стрелкового оружия, ранен гражданский

Напомним, ранее сообщалось, что за 10 июля боевики на Донбассе 20 раз обстреливали силы ООС.

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Теги:  Донбасс,  обстрел,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС