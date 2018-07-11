Боевики обстреляли Красногоровку из стрелкового оружия, ранен гражданский

Обстрел велся со стороны Старомихайловки

Боевики обстреляли Красногоровку (Донецкая область) из стрелкового оружия, в результате вооруженной провокации был ранен местный житель. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают обстреливать силы ООС вопреки минским договоренностям. В частности, вчера утром, 10 июля 2018 года, из стрелкового оружия боевики обстреляли Красногоровку, вследствие чего гражданский получил огнестрельное ранение ноги. На момент обстрела мужчина находился во дворе своего дома по ул. Чайковского, 6, а обстрел велся со стороны Старомихайловки.

Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово.

Напомним, ранее сообщалось, что за 10 июля боевики на Донбассе 20 раз обстреливали силы ООС.