На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Противник вчора 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 16 грудня поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню в районі Кримського, Водяного, Новолуганского, Новотроїцького, Авдіївки, Славного, Тарамчука, Чермалика і Павлополя.

"В результаті бойових дій двоє військових отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що вчора супротивник зазнав втрат вбитими і пораненими. З ранку бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав цивільний. У штабі уточнили, що постраждав житель Чермалика (Маріупольське напрямок).

Відзначимо, напередодні на прес-конференції президент Петро Порошенко заявив, що досі існує загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

"Якщо б ми мали підстави говорити про деескалацію, я б скасував воєнний стан... У нас є підтвердження супутникових знімків, у нас є абсолютно чітка позиція щодо перехоплень, коли вони робилися і з якою метою", - підкреслив він.