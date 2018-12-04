На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com)

За даними розвідки, 3 грудня трьох бойовиків убито, двох поранено

У районі проведення Операції об’єднаних сил окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, поранено двох українських військоослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне (Приазов'я) та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 3 грудня трьох російських окупантів було знищено, ще трьох - поранено.

Від початку цієї доби, противник вогню у напрямку наших позицій не відкривав.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 3 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.