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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вчера сконцентрировали обстрелы на Приазовье

За минувшие сутки, 30 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 21 раз обстреляли украинских военных в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

"Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что вечером противник сконцентрировал обстрелы на Приазовье. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск уничтожили, и еще двое ранены.

С утра зафиксировано два обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в районе Лебединского.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Напомним, ранее в ООН призвали немедленно начать выполнение мирных договоренностей по Донбассу.

Отметим, накануне Совбез ООН отклонил предложение России пригласить на заседание представителей "Л/ДНР".

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелвоенные
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