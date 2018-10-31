Фото: ООН (un.org)

Розмари Дикарло заявила, что прогресса в разрешении вопроса на Донбассе нет

В ООН призвали немедленно начать исполнение мирных договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"ООН призывает стороны немедленно начать выполнение требований мирных договоренностей и принять все необходимые меры для обеспечения благосостояния населения в зоне конфликта. Обе стороны должны немедленно вывезти тяжелое вооружение и обеспечить охрану критической инфраструктуры", - сообщила Дикарло

По ее словам, пока нет прогресса в решении конфликта на востоке Украины.

"Мы хотим напомнить, что последнее заседание Нормандской четверки произошло год назад. Несмотря на все это прогресса в решении ситуации не наблюдается. Конфликт разворачивается уже в течение пятого года и остается серьезной угрозой международному порядку и безопасности. Продолжаются непредвиденные эскалации, жестокости, что сеет неуверенность относительно намерений сторон конфликта", - заявила Дикарло.

Она добавила, что сейчас на Донбассе увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.

"Продолжаются переговоры на различных каналах. Эффективная имплементация любых договоренностей остается открытым вопросом. Инциденты насилия этого года не были самыми малочисленными, и с начала конфликта в 2014 году... Две договоренности, которые были достигнуты в рамках Тристороньої контактной группы помогли снизить количество нарушений режима прекращения огня. Нам представляется возможным прекратить военные действия и ограничить негативное влияние конфликта на гражданское население. Однако в течение последних 6 недель нарушения режима прекращения огня приумножились. Количество погибших растет. За последний период было сообщено о 20 случаях ранения и гибели среди мирного населения", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к предупреждению эскалации в Азовском море.