На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

В течение ночи 10 июня боевики пять раз нарушали режим тишины
В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 4 раза с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка вторая - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
По данным разведки, противник понес потери - двое боевиков уничтожены и 5 ранены.
Кроме того, сообщается, что сегодня, в течение ночи 10 июня враг пять раз нарушал режим тишины, однако тяжелое вооружение не применялось.
Сводка по состоянию на 7:00 10 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 9 июня,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 9 июня 2018 г.
Напомним, на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории, подконтрольной правительству Украины, разведывательную информацию.