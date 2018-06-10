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Интервью

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В течение ночи 10 июня боевики пять раз нарушали режим тишины

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 4 раза с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка вторая - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери - двое боевиков уничтожены и 5 ранены.

Кроме того, сообщается, что сегодня, в течение ночи 10 июня враг пять раз нарушал режим тишины, однако тяжелое вооружение не применялось.

 

Сводка по состоянию на 7:00 10 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 9 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 9 июня 2018 г.

Напомним, на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории, подконтрольной правительству Украины, разведывательную информацию.

 

Боевики пытались вытеснить ВСУ в районе Крымского, 3 военных ранены, - ООС На Донбассе увеличилась интенсивность боев, ранены 4 военных, - штаб
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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