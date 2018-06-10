На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

В течение ночи 10 июня боевики пять раз нарушали режим тишины

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 4 раза с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка вторая - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери - двое боевиков уничтожены и 5 ранены.

Кроме того, сообщается, что сегодня, в течение ночи 10 июня враг пять раз нарушал режим тишины, однако тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории, подконтрольной правительству Украины, разведывательную информацию.