На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Упродовж ночі 10 червня бойовики п’ять разів порушував режим тиші
У районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 9 червня, бойовики загалом 30 разів порушили режим припинення вогню, з них - 4 рази із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військових. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, противнику завдано втрат - двох бойовиків знищено та 5 поранено.
Крім того, повідомляється, що сьогодні, упродовж ночі 10 червня ворог п’ять разів порушував режим тиші, проте важке озброєння не застосовувалося.
Зведення станом на 7:00 10 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 9 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 9 червня 2018 р.
Нагадаємо, на Донбасі затримали бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на території, підконтрольній уряду України, розвідувальну інформацію.