На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Упродовж ночі 10 червня бойовики п’ять разів порушував режим тиші

У районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 9 червня, бойовики загалом 30 разів порушили режим припинення вогню, з них - 4 рази із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військових. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, противнику завдано втрат - двох бойовиків знищено та 5 поранено.

Крім того, повідомляється, що сьогодні, упродовж ночі 10 червня ворог п’ять разів порушував режим тиші, проте важке озброєння не застосовувалося.

Нагадаємо, на Донбасі затримали бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на території, підконтрольній уряду України, розвідувальну інформацію.