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На Донбасі за добу поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Упродовж ночі 10 червня бойовики п’ять разів порушував режим тиші

У районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 9 червня, бойовики загалом 30 разів порушили режим припинення вогню, з них - 4 рази із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військових. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, противнику завдано втрат - двох бойовиків знищено та 5 поранено.

Крім того, повідомляється, що сьогодні, упродовж ночі 10 червня ворог п’ять разів порушував режим тиші, проте важке озброєння не застосовувалося.

 

Зведення станом на 7:00 10 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 9 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі затримали бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на території, підконтрольній уряду України, розвідувальну інформацію.

 

Бойовики намагалися витіснити ЗСУ в районі Кримського, 3 військових поранені, - ООС На Донбасі зросла інтенсивність боїв, поранено 4 військових, - штаб
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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