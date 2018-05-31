На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, ситуация в зоне ООС остается сложной, боевые действия продолжаются на всех направлениях. За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области наиболее напряженной была ситуация в районе Крымского и Новотошковского. На Донецком направлении - Зайцево и Новотроицкого, на Мариупольском - Чермалыка и Гнутово.

"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двух оккупантов уничтожили и четверо ранены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток продолжаются бои с применением стрелкового оружия.

Напомним, ранее разведка сообщила, что на Донбассе ликвидировали троих боевиков.