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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 08:19
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, ситуация в зоне ООС остается сложной, боевые действия продолжаются на всех направлениях. За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области наиболее напряженной была ситуация в районе Крымского и Новотошковского. На Донецком направлении - Зайцево и Новотроицкого, на Мариупольском - Чермалыка и Гнутово.

"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двух оккупантов уничтожили и четверо ранены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток продолжаются бои с применением стрелкового оружия.

 

Зведення станом на 7:00 31 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 30 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее разведка сообщила, что на Донбассе ликвидировали троих боевиков.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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