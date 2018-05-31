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На Донбасі за добу поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 08:19
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу на Донбасі в результаті бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, ситуація в зоні ООС залишається складною, бойові дії тривають на всіх напрямках. За минулу добу бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню.

У Луганській області найбільш напруженою була ситуація в районі Кримського і Новотошківского. На Донецькому напрямку - Зайцевого і Новотроїцького, на Маріупольському - Чермалика та Гнутового.

"Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Поранених евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує. За даними розвідки, втрати противника за минулу добу склали: двох окупантів знищили і четверо поранені", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби тривають бої із застосуванням стрілецької зброї.

 

Зведення станом на 7:00 31 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 30 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що на Донбасі ліквідували трьох бойовиків.

 

На Донбасі ліквідували чотирьох снайперів бойовиків, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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