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На Донбассе за сутки ранены 6 украинских военных

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 15:00
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Боевики 38 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 8 июня 2018 года, ранены шестеро украинских военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих Вооруженных сил получили ранения различных степеней тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны, в целом в течение суток боевики 38 раз обстреливали украинские позиции, военнослужащие Вооруженных сил Украины 17 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытались вытеснить ВСУ в районе Крымского.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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