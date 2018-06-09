Боевики пытались вытеснить ВСУ в районе Крымского, 3 военных ранены, - ООС

Всего за сутки ранения получили 6 украинских военных

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 июня, боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили шестеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что интенсивные боевые действия продолжались на луганском и мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Так, на луганском направлении боевики вели активные боевые действия в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Боевики пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка.

Кроме того, во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще 2 наших защитников.

По данным разведки, в течение 8 июня 3 оккупантов уничтожено и 16 получили ранения.

Напомним, 7 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили 4 украинских военных.