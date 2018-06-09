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На Донбасі за добу поранено 6 українських військових

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 15:00
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Бойовики 38 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 8 червня 2018 року, поранено шестеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Під час ворожих обстрілів та вогневих зіткнень шестеро військовослужбовців Збройних сил отримали поранення різних ступенів важкості. Наразі вони госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога", - повідомив він.

Як зазначив представник Міноборони, загалом протягом доби бойовики 38 разів обстрілювали українські позиції, військовослужбовці Збройних сил України 17 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики намагалися витіснити ЗСУ в районі Кримського.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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