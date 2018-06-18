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Интервью

На Донбассе за сутки ранены 4 украинских военных

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 12:48
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе пострадали 3 военных медика

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 17 июня 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вчера, в результате ведения боевых действий на Луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один наш военнослужащий. Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов", - сообщили в Минобороны.

Как отметил представитель оборонного ведомства, вчера на Донбассе пострадали военные медики, которые во время обстрела со стороны боевиков, занимались эвакуацией раненого военного.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали об одном раненом военном за сутки в Донбассе.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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