На Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста, - штаб

В зоне ООС сокращают количество блокпостов

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) уже переоборудовали четыре блокпоста. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе продолжается работа по оптимизации количества блокпостов и повышения их эффективности.

"В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ. На сегодня уже реализована программа по переформатированию четырех блокпостов. Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

БЛОКПОСТИ В ОБ'ЄДНАНИХ СИЛАХ - ШВИДКІСТЬ, ЗРУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА В Об’єднаних силах відбуваються заходи з покращення якості роботи блокпостів на територіях Луганської та Донецької областей. Проходить оптимізація кількості блокпостів та підвищення їх ефективності. Для мирного населення створюються умови, які зменшують соціальну напругу під час проходу через контрольні пункти. В той же час, акцент ставиться на недопущенні переміщення через території проведення операції Об’єднаних сил зброї, вибухівки, наркотичних та заборонених речовин тощо. На сьогодні вже реалізовано програму щодо переформатування чотирьох блокпостів. Програма з переобладнання іншої частини контрольних об’єктів буде реалізована найближчим часом. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах с 15 до 8.