На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

23 мая двух оккупантов уничтожили, еще один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки и Песков, возле Павлополя, Старогнатовки и Чермалыка, вблизи Опытного, Авдеевки и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины заявила о получения дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области.