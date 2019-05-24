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ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия России на Донбассе

Новости » Общество    24.05.2019 - 00:16
ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия России на Донбассе
Фото: Генпрокуратура (РБК-Украина)

В зоне боевых действий обнаружено оружие Вооруженных сил России

Генеральная прокуратура Украины заявила о получении дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Согласно сообщению, управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам применения представителями власти и командованием Вооруженных сил России "средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, сопряженных с умышленными убийствами".

"В ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками управления совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, поставляемые на заказ ВС Российской Федерации", - говорится в сообщении

Сообщается, что снайперскую винтовку с оптическим прицелом нашли после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Также отмечается, что в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области украинские военнослужащие выявили 72 мм малогабаритный реактивный огнемет МРО-А с выстрелом, в характерной для ВС России камуфляжной окраске.

По предварительной информации Минобороны Украины, указанное оружие на обеспечении ВС Украины не находится.

"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

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