На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

23 травня двох окупантів було знищено, ще одного поранено

У районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 23 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог також обстрілював українські позиції з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Миколаївки та Пісків, біля Павлополя, Старогнатівки та Чермалика, поблизу Опитного, Авдіївки та Піщевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля Новотроїцького, Лебединського, Гнутового. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила про отримання додаткових доказів військової присутності Російської Федерації у Донецькій області.