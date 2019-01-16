На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора на Донбасі було зафіксовано п'ять обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 15 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано п'ять обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення. Його було евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я військовослужбовця характеризується як задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник моніторингової місії ОБСЄ зафіксував в районі Тернового (Донецька область) 21 танк бойовиків, розміщений за межами виділених місць для їхнього зберігання.

Як писало РБК-Україна, роботі пункту пропуску "Майорське" на Донбасі можливі збої через проведення аварійно-відновлювальних робіт на високовольтних лініях "Вуглегірська ТЕС-Центральна №1" і "Вуглегірська ТЕС-Макіївка".