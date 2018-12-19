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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 08:25
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики вчера 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 18 декабря ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Противник обстрелял Новотошковское, Крымское, Павлополь, Славное, Авдеевку и Чермалык.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что с утра противник огонь не открывал.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины выполнили большую часть планов на время военного положения.

Отметим, на этой неделе спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект о разминировании на Донбассе. Добавим также, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.

 

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
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