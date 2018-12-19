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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 08:25
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 18 грудня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Противник обстріляв Новотошківське, Кримське, Павлопіль, Славне, Авдіївку і Чермалик.

"В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що з ранку противник вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Збройні сили України виконали більшу частину планів на час воєнного стану.

Зазначимо, цього тижня спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект про розмінування на Донбасі. Додамо також, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що США, Великобританія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.

 

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