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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 07:40
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

По данным разведки 5 декабря троих боевиков уничтожили, двух ранили

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, ранен один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и пять раз в течение суток открывал огонь неподалеку от хутора Вильный из минометов калибра 82 мм. Также боевики применили зенитную установку ЗУ-23-2 и противотанковые управляемые ракеты.

"За прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций и на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 5 декабря трое оккупантов уничтожены, двое ранены.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, послы Европейского союза решили утвердить санкции в отношении девяти человек, которые причастны к организации "выборов" на Донбассе, состоявшихся 11 ноября. 

На Донбассе за сутки погиб один военный, еще трое ранены Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка
Темы: Новости ООС
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