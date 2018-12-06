На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За даними розвідки 5 грудня трьох бойовиків було знищено, двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, поранено одного військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Опитне, ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та п’ять разів протягом доби відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. Також бойовики застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та протитанкові керовані ракети.

"Упродовж минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій ще й на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 5 грудня трьох окупантів знищено, двох поранено.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

Нагадаємо, посли Європейського союзу вирішили затвердити санкції щодо дев'яти осіб, які причетні до організації "виборів" на Донбасі, які відбулися 11 листопада.