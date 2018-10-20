Боевики обстреляли украинских военных возле Гнутово и Широкино

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

От начала суток потерь в рядах ВСУ нет

От начала текущих суток, 20 октября, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики обстреляли из стрелкового оружия, противотанковых и автоматических гранатометов позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино.

"От начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - сообщили в ведомстве.

Фото: Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 октября 2018 года (mil.gov.ua)

Кроме того, в МОУ подтвердили информацию о ранении украинского военного за прошедшие сутки, 19 октября.

"Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное, сейчас он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил боевики за прошедшие сутки, 19 октября, 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.