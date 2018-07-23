На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Бойовики за добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за минулу добу отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Майорська та Широкиного.

За даними розвідки, двоє бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі станом на 18:00 в неділю, 22 липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.