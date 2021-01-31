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На Донбассе за сутки пять обстрелов, ранены двое военных

Донбасс, Воскресенье 31 января 2021 08:40
На Донбассе за сутки пять обстрелов, ранены двое военных
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Новомихайловки Донецкой области боевики прицельно обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В Луганской области боевики применили автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Золотое-4. На обстрелы отвечала украинская сторона, о нарушениях режима прекращения огня через СЦКК сообщили представителям миссии ОБСЕ.

С утра 31 января вдоль всей линии фронта нарушений не было.

Напомним, ранее сообщалось о гибели украинского бойца Романа Дзюбенко, который был ранен в районе Попасной Луганской области. По данным украинской стороны, в него стрелял российский снайпер.

Отметим, на этой неделе в оккупированном Донецке прошел так называемый пропагандистский форум. МИД Украины в эксклюзивном комментарии РБК-Украина заявил, что это попытка навязать "русский мир".

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