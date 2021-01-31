На Донбасі за добу п'ять обстрілів, поранено двох військових

Фото: український військовий (РБК-Україна)

За минулу добу на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранено двох українських військових.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі Новомихайлівки Донецької області бойовики прицільно обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

На цьому ж напрямку в передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У Луганській області бойовики застосували автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю в районі населеного пункту Золоте-4. На обстріли відповідала українська сторона, про порушення режиму припинення вогню через СЦКК повідомили представникам місії ОБСЄ.

З ранку 31 січня вздовж всієї лінії фронту порушень не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель українського бійця Романа Дзюбенка, який був поранений в районі Попасної Луганської області. За даними української сторони, в нього стріляв російський снайпер.

Зазначимо, цього тижня в окупованому Донецьку пройшов так званий пропагандистський форум. МЗС України в ексклюзивному коментарі РБК-Україна заявив, що це спроба нав'язати "русский мир".