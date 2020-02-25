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Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 18:22
Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 25 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два обстрела рядом с Талаковкой и недалеко от населенного пункта Пески.

Еще один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Катериновки.

"Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций они выпустили 20 мин. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ на Донбассе во время патрулирования в Станице Луганской и Золотом, что на участках разграничения, видели членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Боевики незаконно находятся в этом районе.

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