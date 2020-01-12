На Донбассе сутки прошли без потерь

На Донбассе, 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики выпустили три мины из 120-мм миномета по позиции ВСУ рядом с Красногоровкой и трижды открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников рядом с Песками.

В результате вражеских обстрелов 11 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позиции украинских защитников вблизи Новотошковського, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - отметили в штабе.

Напомним, в ходе обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала, что российские вооруженные формирования разместили зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил возле Станицы Луганской.