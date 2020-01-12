На Донбасі доба минула без втрат

На Донбасі, 11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Противник обстріляв наші позиції із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики випустили три міни зі 120-мм міномета по позиції ЗСУ поруч з Красногорівкою та тричі відкривали вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу з Пісками.

У результаті ворожих обстрілів 11 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм противник випустив 7 мін по позиції українських захисників поблизу з Новотошківським, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу втрат з нашого боку немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, в ході обстрілів з боку збройних формувань РФ на Донбасі за минулу добу 10 січня поранені троє військовослужбовців.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала, що російські збройні формування розмістили зенітну установку ЗУ-23 південніше краю ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.