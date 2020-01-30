ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе сутки прошли без потерь

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 07:15
На Донбассе сутки прошли без потерь
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе, 29 января, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
  • три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм выпустили 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин;
  • вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что украинские военные давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, вынуждая противника прекращать обстрелы.

"Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил не было. С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, 28 января на Донетчине двое украинских военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Военные выжили - у них боевые травмы.

Кроме того, украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР".

Украина рассказала в ОБСЕ о российских противопехотных минах на Донбассе Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь