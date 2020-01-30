На Донбассе сутки прошли без потерь

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе, 29 января, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм выпустили 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что украинские военные давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, вынуждая противника прекращать обстрелы.

"Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил не было. С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, 28 января на Донетчине двое украинских военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Военные выжили - у них боевые травмы.

Кроме того, украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР".