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На Донбассе подорвались двое украинских военных

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 07:18
На Донбассе подорвались двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Воины получили ранения, боевики за сутки нарушили "тишину" 12 раз

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 28 января, двое украинских военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Об этом передает пресс-центр ООС.

Военные выжили - у них боевые травмы. В то же время отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Обстрелы велись дважды вблизи Лебединского, недалеко от Березового, рядом с Васильевкой, дважды неподалеку Новолуганского, в районе населенного пункта Ореховое, четыре раза рядом с Новотошковским и также возле Троицкого.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в ООС.

На Донбассе подорвались двое украинских военныхНа Донбассе подорвались двое украинских военных

Напомним, недавно украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР".

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