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На Донбассе за сутки пострадали семеро украинских военных

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 07:48
На Донбассе за сутки пострадали семеро украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики совершили 39 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки 26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, обстрелы велись в районе Старогнатовки, Камянки, Богдановки, Паврополя, Новоселовки второй, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Опросного, Водяного, Талаковки.

Также позиции украинских защитников обстреливали вблизи Луганского, Крымского, Зайцевого, Майорска, Новолуганска, Гладосова, Южного, Катериновки, Майского.

"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевое травмирования. По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Опытного, Старогнатовки, Хутора Свободного, Золотого-4, Новгородского, Луганского, Орехова, Новолуганского.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные из состава операции Объединенных сил в среду, 26 июня, начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской. 

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 5 украинских военнослужащих, двое получили боевое травмирования.

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