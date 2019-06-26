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Боевики на Донбассе продолжают обстрелы из запрещенного Минском вооружения

Новости » Общество    26.06.2019 - 20:35
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы из запрещенного Минском вооружения
Фото: ООС на Донбассе

Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 26 июня в зоне проведения операции Объединенных сил враг двадцать один раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 12 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Широкино, вблизи Старогнатовки, неподалеку Каменки, окраине Богдановки, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Новоселовки второй, Авдеевки, окрестности Писок, рядом с населенным пунктом Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил дев'пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи Луганского, окрестности Крымского, рядом Зайцево, неподалеку от населенного пункта Новолуганське, вблизи Гладосове, окрестности Пивденного.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные из состава операции О'объединенных сил в среду, 26 июня, начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской. Командующий ООС добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Кроме того, представитель так называемой "Луганской народной республики" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил готовность боевиков к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.

На Донбассе с начала суток зафиксировано 15 обстрелов На Донбассе ранены и травмированы четверо военных ООС
Темы: Новости ООС
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