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На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 07:08
На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Еще двое военнослужащих получили ранения

На Донбассе в течение суток 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных. Об этом сообщают в пресс-службе штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 13 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. В целом обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. По данным разведки 1 июля трое оккупантов уничтожены, и еще пятеро ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Лебединского и Новолуганского. О пострадавших военных в штабе ООС не сообщают.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль, в результате чего погибли двое военнослужащих.

Позже стало известно, что прокуратура Донецкой области начала расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ.

 

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