На Донбасі за добу загинули двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

На Донбасі протягом доби 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинули двоє українських військових. Про це повідомляють у прес-службі штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 13 разів бойовики використовували заборонену мінськими угодами зброю. Загалом обстріли велись поблизу Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Опитного, Пісок. Крім того, обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Новолуганського, Зайцевого, Луганського, Новотошківського, Кримського, Новгородського.

"В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби бойовики два рази обстріляли позиції Об'єднаних сил - в районі Лебединського та Новолуганського. Про постраждалих військових у штабі ООС не повідомляють.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ.