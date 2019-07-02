ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу загинули двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 07:08
На Донбасі за добу загинули двоє українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

На Донбасі протягом доби 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинули двоє українських військових. Про це повідомляють у прес-службі штабу Операції об'єднаних сил у Facebook. 

Зазначається, що 13 разів бойовики використовували заборонену мінськими угодами зброю. Загалом обстріли велись поблизу Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Опитного, Пісок. Крім того, обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Новолуганського, Зайцевого, Луганського, Новотошківського, Кримського, Новгородського. 

"В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, з початку поточної доби бойовики два рази обстріляли позиції Об'єднаних сил - в районі Лебединського та Новолуганського. Про постраждалих військових у штабі ООС не повідомляють.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців. 

Пізніше стало відомо, що прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ.

 

Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля на Донбасі В РНБО запропонували об'єднати підконтрольний Донбас
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся