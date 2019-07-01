На Донбассе погибли двое военнослужащих

Иллюстративное фото (ООС)

Двое военных получили ранения

На Донбассе с начала суток 1 июля враг десять раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Водяное, рядом Авдеевки, окрестности Марьянки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи Новоалександровки, окрестности Новолуганського, неподалеку Зайцево, в районе населенного пункта Луганское.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения.

Позже стало известно, что в результате полученных травм скончался второй военный медик.

Кроме того, за сутки 30 июля пострадавших и погибших в результате обстрела боевиков не было. Однако, незаконные формирования Российской Федерации совершили 23 обстрела по позициям украинских военных.